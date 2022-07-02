من تفجرها واختفائها وإعادة حفرها.. قصة بئر زمزم على مر العصور

تعود قصة تفجُّر بئر زمزم إلى عهد نبي الله إبراهيم -عليه السلام- عندما ترك زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل – عليه السلام – عند البيت المحرم؛ في وادٍ غير زرع ولا ماء، لتقوم الأم بالبحث عن الماء لطفلها، قبل أن يخرج ماء زمزم من تحت قدم الرضيع.
وبعد تدفق ماء البئر في المنطقة توافدت القبائل على مكة وأقامت حول البئر، وظهر الطير والحيوان فى المكان وصارت مكة مركزا تجاريا، ومن ثم بنى سيدنا إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل الكعبة المشرفة بالمكان.
اختفاء البئر
ومع مرور الزمن فيما كانت زمزم تتدفق لسنوات؛ حدث أن تم ردم البئر واختفى مكانها، وقد ورد العديد من القصص حول سبب ردم البئر واندثارها، حيث ظلت مختفية لمدة طويلة.
وبعد اختفاء البئر وشْح الماء في مكة، تم حفر آبار أخرى في عموم المدينة لسقيا السكان والحجاج، وقد ظلت سقاية الحاج ورفادتهم عادة يتوارثها أولاد وأحفاد قصي بن كلاب وهو الجد الرابع للنبي ﷺ، وكانت السقاية أمر صعب حيث يقوم السقاة بجلب الماء من جميع العيون والآبار وجمعه وحفظه في حافظة من الجلد، حتى تولى أمر السقاية عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي جد الرسول ﷺ.
رؤيا جد الرسول ﷺ
ظل عبدالمطلب يفكر في إيجاد وسيلة سهلة يُيسر بها توفير الماء للحجاج بلا مشقة، وظل يفكر حول أقاصيص الرواة حول بئر زمزم التي كانت تتدفق منها مياه بكثرة في المنطقة؛ فتمنى لو عثر على مكانها.
وذات ليلة وهو يفكر في الأمر غلبه النوم ورأى هاتفا في المنام يأمره أن يحفر طيبة، فسأله عبدالمطلب وما طيبة؟ ولم يجب عليه الهاتف وانصرف، وفي الليلة الثانية أقبل عليه الهاتف وقال: يا عبدالمطلب احفر برة، وسأله عبدالمطلب ما البرة؟ إلا أنه لم يجب أيضا وانصرف، وفي اليوم الثالث أقبل الهاتف وقال: أحفر المضنونة فرد عبدالمطلب: وما المضنونة؟.. فلم يجب الهاتف وانصرف أيضًا. وفق “أخبار 24”.
واحتار عبدالمطلب في هذه الكلمات غير المعروفة وتمنى أن يفهمها وفي الليلة الرابعة أقبل الهاتف، وقال: احفر زمزم فقال عبدالمطلب وما زمزم فقال: لا تنزح ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم، فهب عبدالمطلب من نومه وإذا بالصبح قد أقبل.
قصة حفر البئر
تشير الروايات إلى أن عبدالمطلب جد الرسول ﷺ هبّ من مرقده ونهض مسرعا نحو البيت الحرام، فإذا به يشاهد الغراب الأعصم “وهو الغراب الأسود الذي في رجليه بياض”، وقد كان الغراب حينها ينقر في الأرض عند مذبح الكعبة حيث تذبح الأنعام التي تُهدى إلى البيت.
ففرح عبدالمطلب برؤية الغراب واستبشر وأسرع وجلب فأسه وأخذ يحفر حيث كان الغراب الأعصم ينقر وينبش حتى انطلق ماء زمزم.
موقع البئر
تقع بئر زمزم شرقي الكعبة المشرفة بصحن المطاف ويبلغ عمقها حاليا 35 مترا، وتغذيها 3 عيون هي ثلاثة عيون: عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء جبل أبي قبيس والصفا، وعين حذاء المروة، هذا هو التحديد القديم لعيون زمزم في القرن الثالث وما قبله.
أما التحديد الحديث للبئر والذي تم سنة 1400هـ فهو على النحو التالي: المصدر الرئيسي فتحة تتجه جهة الكعبة المشرفة في اتجاه ركن الكعبة الغربي – الحجر الأسود – وطولها 45 سم وارتفاعها 30 سم، ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه، المصدر الثاني: فتحة كبيرة باتجاه المكبرية وبطول 70 سم، ومقسومة من الداخل إلى فتحتين، وارتفاعها 30 سم، كما أن هناك فتحات صغيرة بين أحجار البناء في البئر تخرج منها المياه.
الاهتمام بالبئر
نالت البئر اهتماماً مستمراً من قادة المملكة على مر العهود، فقد تم في عام 1377هـ وضع تصميم فريد للبئر حينما كانت حكومة المملكة تنفذ التوسعة الأولى في المطاف ، روعي في التصميم إزالة ما يضيق على الطائفين وذلك بوضع بئر زمزم تحت الأرض وأصبح سقف المبنى مساوياً لأرض المطاف كما جُعل للبئر جدار من الخرسانة مكسوّ بالرخام.
وتم وضع مجمعات مياه زمزم المبردة في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وخارجه من خلال مجمعات مياه زمزم المنتشرة في جميع أنحاء الحرم، بالإضافة إلى البرادات الموزعة في مختلف أرجاء الحرم يتم تعبئتها بصفة مستمرة بمياه زمزم المبردة وغير المبردة.