نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > في درجة حرارة 51.. صناع الوثائقي “حجة الرسول” يكشفون كواليس تصويره
02/07/2022   1:50 م

في درجة حرارة 51.. صناع الوثائقي “حجة الرسول” يكشفون كواليس تصويره

+ = -
534

كشف صناع الفيلم الوثائقي “حجة الرسول”، الذي يرصد تفاصيل حجة الوداع، عن كواليس صناعة الفيلم الشاقة في الصحراء، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى 51 درجة مئوية، وظروف عمل صعبة.

وقال مقدم الفيلم، عيد اليحيى، إن الفكرة راودت وزارة الإعلام بتقديم عمل للعالم الإسلامي يرصد تفاصيل حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويُصور في أماكن المشاعر المقدسة.

وتابع اليحيى، أن تصوير الفيلم جاء في درجات حرارة مرتفعة، حتى أن بعض الأجهزة لم تحتمل هذه الحرارة المرتفعة.

وأضاف، خلال مقطع مصور يوثق كواليس الفيلم، أن الوثائقي يصور كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، منذ خروجه من المدينة المنورة، والمواقع التي مر بها.

وأكد أن الوثائقي يتناول أجزاء من حجة الوداع لأول مرة، إضافة إلى الرسائل الأخلاقية التي صاحبت هذه الحجة من التعاون وحسن الخلق، والحفاظ على البيئة، وغير ذلك. وفق “أخبار 24”.

في السياق ذاته، قال مخرج الفيلم، عبدالمجيد الحربي، إنه لم يسبق لأحد أن وثق رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مع تصوير الأماكن التي مر عليها.

وأشاد الحربي بعناية وزارة الإعلام بالفيلم منذ بدايته، وحتى وصوله لمرحلة المشاعر المقدسة، معبراً عن المشاعر الإنسانية التي راودت فريق العمل أثناء التصوير والتي تجسدت في فكرة أن النبي مر من هنا.

في درجة حرارة 51.. صناع الوثائقي “حجة الرسول” يكشفون كواليس تصويره

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217266.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.