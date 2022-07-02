في درجة حرارة 51.. صناع الوثائقي “حجة الرسول” يكشفون كواليس تصويره

كشف صناع الفيلم الوثائقي “حجة الرسول”، الذي يرصد تفاصيل حجة الوداع، عن كواليس صناعة الفيلم الشاقة في الصحراء، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى 51 درجة مئوية، وظروف عمل صعبة.
وقال مقدم الفيلم، عيد اليحيى، إن الفكرة راودت وزارة الإعلام بتقديم عمل للعالم الإسلامي يرصد تفاصيل حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويُصور في أماكن المشاعر المقدسة.
وتابع اليحيى، أن تصوير الفيلم جاء في درجات حرارة مرتفعة، حتى أن بعض الأجهزة لم تحتمل هذه الحرارة المرتفعة.
وأضاف، خلال مقطع مصور يوثق كواليس الفيلم، أن الوثائقي يصور كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، منذ خروجه من المدينة المنورة، والمواقع التي مر بها.
وأكد أن الوثائقي يتناول أجزاء من حجة الوداع لأول مرة، إضافة إلى الرسائل الأخلاقية التي صاحبت هذه الحجة من التعاون وحسن الخلق، والحفاظ على البيئة، وغير ذلك. وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، قال مخرج الفيلم، عبدالمجيد الحربي، إنه لم يسبق لأحد أن وثق رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مع تصوير الأماكن التي مر عليها.
وأشاد الحربي بعناية وزارة الإعلام بالفيلم منذ بدايته، وحتى وصوله لمرحلة المشاعر المقدسة، معبراً عن المشاعر الإنسانية التي راودت فريق العمل أثناء التصوير والتي تجسدت في فكرة أن النبي مر من هنا.
#فيديو | فيلم “#حجة_الرسول“.. كواليس العمل الوثائقي الذي يوثق حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، على لسان مقدم العمل الدكتور عيد اليحيى ومخرج الفيلم عبدالمجيد الحربي. #بسلام_آمنين
— قناة السعودية (@saudiatv) July 1, 2022