تسع 50 ألف مركبة.. أمانة العاصمة المقدسة تهيئ 5 مواقف لحجز سيارات القادمين إلى مكة

هيأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة المواقف الخمسة الموجودة على مداخل مكة المكرمة بمساحة 1.88 مليون م2 لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لهذا لعام.
وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة هزاع الشريف: أن الأمانة تولي عناية كبرى بهذه المواقف؛ نظراً لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء داخل مكة المكرمة، مبيناً أنه جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف خلال الموسم.
وأشار الشريف إلى تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، موضحاً أنه جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج. وفق “أخبار 24”.
ونوهت وكالة التشغيل والصيانة إلى أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة تبلغ 50 ألف مركبة.