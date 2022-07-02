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جديد المحليات > شملت الوقود والإمدادات الغذائية.. “التجارة” تتحقق من وفرة المنتجات بالأسواق لخدمة الحجاج
02/07/2022   9:50 م

شملت الوقود والإمدادات الغذائية.. “التجارة” تتحقق من وفرة المنتجات بالأسواق لخدمة الحجاج

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تواصل وزارة التجارة جهودها للتحقق من وفرة المنتجات والإمدادات الغذائية بالأسواق بالتزامن مع موسم الحج.

وشملت جهود الوزارة الإشراف على شاحنات وسيارات الإمداد التمويني، والتحقق من سلامة مضخات الوقود وجودة الإطارات.

كما تشمل جهودها: مراقبة الأسواق، والتحقق من نظامية محلات الذهب، وسلامة الموازين، ورصد المراكز التجارية للتحقق من وفرة السلع والمنتجات.

وفق “أخبار 24”.

شملت الوقود والإمدادات الغذائية.. “التجارة” تتحقق من وفرة المنتجات بالأسواق لخدمة الحجاج

جديد المحليات
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