شملت الوقود والإمدادات الغذائية.. “التجارة” تتحقق من وفرة المنتجات بالأسواق لخدمة الحجاج

تواصل وزارة التجارة جهودها للتحقق من وفرة المنتجات والإمدادات الغذائية بالأسواق بالتزامن مع موسم الحج.
وشملت جهود الوزارة الإشراف على شاحنات وسيارات الإمداد التمويني، والتحقق من سلامة مضخات الوقود وجودة الإطارات.
كما تشمل جهودها: مراقبة الأسواق، والتحقق من نظامية محلات الذهب، وسلامة الموازين، ورصد المراكز التجارية للتحقق من وفرة السلع والمنتجات.
لخدمة حجاج بيت الله الحرام، نتحقق من وفرة المنتجات والإمدادات الغذائية، ونراقب المراكز والأسواق.
ادخلوها #بسلام_آمنين..#التجارة_في_الحج 🇸🇦 pic.twitter.com/xk0A1YWTib
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 2, 2022
وفق “أخبار 24”.