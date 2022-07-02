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جديد المحليات > مطار الملك خالد: نعمل على تفعيل محطات إضافية لإنهاء إجراءات المسافرين
02/07/2022   9:50 م

مطار الملك خالد: نعمل على تفعيل محطات إضافية لإنهاء إجراءات المسافرين

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أكد مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (السبت)، أنه يعمل على تفعيل محطات إضافية لمنصات إجراءات السفر “كاونترات” و تنظيم حركة المسافرين من خلال إدارة صفوف الانتظار.

وأوضح أنه من المتوقع استقبال أكثر من 90 ألف مسافر، مؤكداً انسيابية الحركة ولله الحمد بالمطار، والتحسن في منصات إنهاء إجراءات السفر.

وكان مطار الملك خالد قد أصدر بياناً بشأن تكدس المسافرين، أوضح من خلاله أن فترة الذروة تتطلب التأكد من عدة إجراءات لتسهيل إجراءات السفر، منها: دخول الصالة فقط للمسافرين، والتأكد من توافق الأمتعة مع الوزن المسموح به في التذكرة، وإصدار بطاقة الصعود إلكترونياً عبر موقع أو تطبيق شركة الطيران الخاصة بك قبل الوصول للمطار.وفق “أخبار 24”.

مطار الملك خالد: نعمل على تفعيل محطات إضافية لإنهاء إجراءات المسافرين

جديد المحليات
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