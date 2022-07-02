بالفيديو.. كلمات خالدة لملوك المملكة تؤكد التزام القيادة بخدمة حجاج بيت الله الحرام

على مر العصور، كانت كلمات مملوك المملكة، إعلاناً وتأكيداً لالتزام القيادة الرشيدة تجاه الحجاج.
ونشرت وزارة الحج والعمرة مقطعًا مصورًا، لأشهر الكلمات التي قالها ملوك المملكة ابتداءً من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود حتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الملك المؤسس في كلمته الشهيرة: إن الله اختص هذه البقعة المباركة بأن تضم بين جنباتها بيت الله العتيق، واصطفى خاتم أنبيائه ورسله ليبعث بها.
فيما توجه الملك سعود بن عبد العزيز، بالشكر والتضرع لله سبحانه وتعالى على نعمه، وتوفيقه لإقامة دينه وشريعته، والعمل بكل جد واجتهاد لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله.
في السياق نفسه، قال الملك فيصل بن عبد العزيز، إن الأمل بالله تعالى أن يصل مجهود العناية بالحجاج إلى الهدف المبتغى منه، وأن يوفق الجميع إلى التضافر بإيمان وإخلاص لخدمة حجاج بيته الحرام. وفق “أخبار 24”.
فيما شكر الملك خالد بن عبد العزيز الله العلي القدير، أن أتاح له اللقاء مع حجاج بيت الله في مكة المكرمة، ليعاهدوا الله عز وجل على رفع شأن الإسلام، وإعلاء كلمة الله.
وظهر خلال الفيديو، تأكيد الملك فهد بن عبد العزيز، على اهتمام البلاد حكومة وشعبًا بما تستطيع أن تقدم من خدمات لحجاج بيت الله الحرام.
فيما أشار الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى أن حجاج بيت الله يجتمعون من كل فج عميق على صعيد وزمن واحد، لتتوحد النفوس ويتلاشى الخلاف ولا يبقى غير رابطة الإيمان الراسخ في القلوب.
بينما كانت كلمات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدة على أن خدمة حجاج بيت الله شرف خصّ الله به المملكة، لتسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم وتوفير كل السبل لتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة.
نفخر بـ #التزام_واهتمام القيادة 🇸🇦🕋#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/d5uEqzisAB
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 2, 2022