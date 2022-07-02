نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، تقريرا تلفزيونيا من موسم الحج قبل 40 عامًا، يظهر الاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها الجهات الحكومية في المملكة لخدمة الحجاج.
وتضمنت التقارير التي عُرضت تحت عنوان ذاكرة الحج التلفزيونية، مشاهد من حلقة خاصة عن موسم الحج من برنامج: “أحداث المملكة في أسبوع” عام 1404 هـ.
وأظهرت مشاهد من داخل مخيمات الحجاج، وجهود الجهات الحكومية المختلفة لخدمة الحجاج آنذاك، كما استعرض بعض المشاريع التي كانت تحت التنفيذ في ذلك الوقت للتسهيل على ضيوف الرحمن، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
#ذاكرة_الحج_التلفزيونية | مشاهد وتقارير من حج قبل نحو 40 عامًا، بثت عبر التلفزيون السعودي في برنامج خاص عن موسم الحج ومن تقديم ماجد الشبل. #بسلام_آمنين #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/yekXjeAxF8
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) July 2, 2022
وفق “أخبار 24”.