طقس اليوم.. رؤية شبه منعدمة بمكة والشرقية ونجران.. وسحب رعدية في عسير وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية ونجران تمتد إلى الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان.
وأضاف أن الرياح النشطة قد تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما ستكون السماء غائمة جزئياً مع وجود فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان، ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون كالتالي: (43 درجة في مكة المكرمة، و41 درجة في المدينة المنورة وبريدة، و42 درجة في الرياض، و44 درجة في الدمام، و39 درجة في جدة).