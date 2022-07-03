نائب وزير الحج والعمرة يُطلق معرض “مكة والحج”.. وهذه أهدافه

أطلق نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، معرض “مكة.. والحج”، الذي نظمته شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.
ووقف مشاط على نماذج من الأعمال الفنية التي قدمها المشاركون في المعرض، والتي تمثل مكة المكرمة قديمًا وحديثًا.
وأوضح العضو المنتدب للشركة زهير شاكر، أن إقامة المعرض تأتي في إطار المبادرات المتنوعة التي تنفذها الشركة بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة للتعريف بمكة المكرمة والحج، مبيناً أنه يبرز عملية سقيا ماء زمزم بالماضي، والحياة التعليمية والاجتماعية بمكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محتويات المعرض تنوعت بين مجسمات للمباني القديمة المميزة بمكة المكرمة، ومقر رابطة العالم الإسلامي في بداية تأسيسها ولوحات فنية بأنامل مجموعة من الشباب والفتيات تمثل أحياء مكة المكرمة القديمة.