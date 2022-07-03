“الوطنية للإسكان” تطلق برنامج “واعد2” لإعداد حديثي التخرج للعمل في بعض التخصصات

أطلقت الوطنية للإسكان NHC، برنامجَ “واعد 2” الذي يستهدف تدريب حديثي التخرج من المرحلة الجامعية لخلق الفرص المهنية، وبناء وتطوير مهاراتهم عن طريق تأهيلهم وتجهيزهم للعمل بشكل احترافي.
ويهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان عبدالله البدير، والرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، إلى تطوير الموهوبين من حديثي التخرج بتدريبهم للعمل في عدد من التخصصات، وخلق فرص متساوية للخريجين الجدد من الجنسين، بالإضافة إلى نقل المعرفة عن طريق التطبيق العملي للبرنامج بالتعاون مع الشركاء من المطورين العقاريين. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، أوضح البطي أن برنامج “واعد” يعد أحد أهم البرامج الوطنية في مجال تدريب الخريجين وتوفير الفرص الوظيفية التي تتناسب مع طموحاتهم، مشيراً إلى أن عدد المقبولين في البرنامج وصل إلى 50 خريجاً من مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع وصول عدد خريجي البرنامج بحلول عام 2025، إلى أكثر من 200 خريج.