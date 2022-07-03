يخوض 6 مباريات ودية.. “التعاون” يعلن تفاصيل معسكر هولندا استعدادًا للموسم الجديد

أعلن المركز الإعلامي بنادي التعاون تفاصيل المعسكر الإعدادي استعداداً للموسم المقبل (2022-2023)، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقرر أن تغادر بعثة فريق التعاون في الـ22 من يوليو الجاري، إلى هولندا لإقامة معسكر خارجي، على أن يكون ثاني يوم من الوصول موعدًا للفحوصات الطبية للاعبين.
وأوضح التعاون أنه في الـ29 من يوليو سيقيم أولى مباريات الفريق الودية أمام فيتيس الهولندى، والمباراة الثانية في الأول من شهر أغسطس مع اتروميتوس اليوناني.
ويلعب التعاون مباراة ودية ثالثة في الخامس من أغسطس أمام الوصل الإماراتي، والرابعة في الثامن من ذات الشهر أمام خورفكان الإماراتي.
ويواجه التعاون في الـ12 من شهر أغسطس أمام الجزيرة الإماراتي، والمباراة الخامسة والسادسة والأخيرة أمام فيسترلو البلجيكى، على أن يختتم المعسكر في الـ 16 من شهر أغسطس المقبل.
وفق “أخبار 24”.