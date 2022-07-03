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رياضة > عملاق فرنسي ينافس الهلال لحسم صفقة “بيلوتي”
03/07/2022   7:09 ص

عملاق فرنسي ينافس الهلال لحسم صفقة “بيلوتي”

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كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة موناكو الفرنسي في مفاوضات لضم اللاعب الإيطالي اندريا بيلوتي، الذي رحل عن صفوف تورينو قبل ساعات.

وأفادت تقارير صحفية بأن مسؤولي نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قد اقتربوا من ضم لاعب تورينو السابق، الدولي الإيطالي أندريا بيلوتي.

ووصل مسؤولو الهلال بحسب التقارير الصحفية إلى مراحل متقدمة في المفاوضات بين الطرفين ويتبقى فقط وضع الرتوش النهائية على التعاقد.وفق “أخبار 24”.

وأعلن نادي تورينو الإيطالي، في وقت سابق، أن مهاجمه الدولي أندريا بيلوتي الذي وصل إلى نهاية عقده، سيغادر بعد مغامرة استمرت سبع سنوات.

عملاق فرنسي ينافس الهلال لحسم صفقة “بيلوتي”

رياضة
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