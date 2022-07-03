سانتو يطالب إدارة الاتحاد بالتعاقد مع هذا الثنائي

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب المحتمل للاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، حدد أول مطالبه لدعم الفريق، استعداداً للموسم الرياضي المقبل.
وأشارت المصادر، وفقًا لصحيفة ريكورد البرتغالية، إلى أن مواطنها من المتوقع أن يوقع على عقوده الرسمية مع الاتحاد يوم (الإثنين) المقبل.
وأوضحت التقارير أن سانتو يرغب في استقطاب نجمين من الدوري الانجليزي إلى صفوف الاتحاد، هما السنغالي شيخ كوياتي والبرتغالي موتينيو الذي دربه في وولفرهامبتون، فريقه السابق.
وأشارت إلى أن سانتو يرغب في ضم البرتغالي موتينيو، وحتى الآن لم يقدم الاتحاد أي عرض للاعب ولكن قد يتم التفاوض معه قريباً.وفق “أخبار 24”.
ولم يجدد موتينيو عقده مع وولفرهامبتون حتى هذه اللحظة وهو لاعب حر ولكن هناك مفاوضات مع ناديه الانجليزي لتجديد عقده.
وفي سياق متصل، لم يحسم كوياتي موقفه من العرض المقدم من الاتحاد وهناك اهتمام تركي به ولكن قد يتدخل سانتو لإقناع اللاعب بارتداء شعار العميد.