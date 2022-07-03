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رياضة > رسميًا.. الهلال يواجه القادسية الكويتي في مباراة اعتزال نواف الخالدي
03/07/2022   7:09 ص

رسميًا.. الهلال يواجه القادسية الكويتي في مباراة اعتزال نواف الخالدي

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أعلن الحارس الكويتي السابق نواف الخالدي، عن إقامة مباراة اعتزاله بين الهلال والقادسية الكويتي، في سبتمبر القادم بالكويت.

ونشر الخالدي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “تويتر”يرحب خلاله بحضور الهلال إلى الكويت لخوض مباراة اعتزاله، معلقًا “قد جعلها ربي حقاً ، هاتو الهلالي”.

ووجه حارس منتخب الكويت السابق الشكر لرئيس نادي الهلال فهد بن نافل، كما وجه الشكر للاعب الهلال السابق ياسر القحطاني.

وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. الهلال يواجه القادسية الكويتي في مباراة اعتزال نواف الخالدي

رياضة
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