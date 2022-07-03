الكشف عن موعد وصول “غارسيا” لتولي تدريب النصر

يصل المدير الفني الجديد للنصر، الفرنسي رودي غارسيا، إلى الرياض، الأحد، استعدادًا لبدء مهمته مع الفريق بعد التعاقد معه رسميًا.
وسيعقد رئيس النصر مسلي آل معمر اجتماعا مع غارسيا فور وصوله إلى الرياض، لمناقشة العديد من الملفات، ومتابعة تحضيرات الفريق للموسم الرياضي المقبل.
وتولي الفرنسي رودي غارسيا تدريب النصر، خلفاً للأرجنتيني ميجيل روسو الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي. وفق “أخبار 24”.
ويملك غارسيا العديد من الإنجازات، أبرزها قيادة ليل إلى التتويج بالثنائية “الدوري والكأس” موسم 2009-2010، والتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، وكذلك الوصول مع مارسيليا إلى نهائي الدوري الأوروبي عام 2018.