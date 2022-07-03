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جديد المحليات > مشاهد تاريخية نادرة لرحلة الحجاج إلى مكة وأدائهم المناسك قبل 87 عاماً
03/07/2022   2:50 م

مشاهد تاريخية نادرة لرحلة الحجاج إلى مكة وأدائهم المناسك قبل 87 عاماً

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أظهر مقطع فيديو نادر مشاهد تاريخية لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة وأدائهم المناسك في موسم الحج قبل 87 عاماً.

وبدا في الفيديو الذي نشره حساب “نوادر من التاريخ” على موقع “تويتر” أعداد من ضيوف الرحمن وهم يتجهون نحو مكة المكرمة راجلين وعلى ظهور الإبل، وبعضهم على متن المركبات، وذلك في عام 1356هـ الموافق لعام 1938م.

واستعرض الفيديو مع التعليق الصوتي مراحل أداء الحجاج المناسك بدءاً من طواف القدوم، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفات، والنفرة إلى مشعر مزدلفة، ومن ثم إلى مشعر منى ورمي الجمرات.

وفق “أخبار 24”.

مشاهد تاريخية نادرة لرحلة الحجاج إلى مكة وأدائهم المناسك قبل 87 عاماً

جديد المحليات
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