أكدت وزارة الصحة، أن سببَ الإصاباتِ الشائعة بنزلات البرد هذه الأوقات، هو ما يسمى بالعـدوى الفيروسية، مبينة أعراضها ومتى يجب زيارة الطبيب.
وأوضحت الوزارة أن أبرز الأعراض التي تظهرُ عند الإصابة بنزلة البرد هي سيلان الأنف، والتهاب الحلق، يليها السعال والعطاس المتكرر والصداع والإرهاق، مشيرة إلى أن الشخص يمكنُ أن يصابَ بنزلة برد في أي وقت من فصول السنة، حيث تمتدُ الأعراضُ من 7 إلى 10 أيام.
وأبانت أنه يجب زيارة الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة أما الأعراض الطفيفـة فغالبا تـزول دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.
وكانت وزارة الصحة، قد كشفت في وقت سابق، حقيقة ظهور فيروس جديد منتشر خلال هذه الأيام، مبينة أن هناك مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية المسببة لنزلة البرد، ومنها مجموعة موجودة حالياً، وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا الموسمية ولكن بحدة أقل، لافتة إلى أنه يوجد أكثر من 20 نوعاً من الفيروسات المسببة للزكام ونزلات البرد.
وفق “أخبار 24”.