“وافي” يحدث إجراءات المسار الثالث لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يومًا

أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” تحديث إجراءات المسار الثالث ضمن المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوماً؛ بهدف تسهيل إجراءات اعتماد المخططات للمطورين العقاريين وتمكينهم من الفرز المبكر قبل اكتمال أعمال البنية التحتية.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة، نايف الشريف، أن التحديث على المسار الثالث سيسهم في تسهيل إجراءاته ليُمكن المطور من اعتماد المخططات خلال 60 يوماً وبيعها وفق نظام البيع على الخارطة.
وأضاف أن تحديث المسار سيعزز من جودة التنفيذ للأراضي السكنية وإيصال الخدمات العامة لها، من خلال تنسيق المطور مع الشركة السعودية للكهرباء لتحديد مواقع غرف الكهرباء بعد استكمال اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال البنية التحتية.
وأشار إلى أن الإجراءات المحدثة للمسار الثالث أتاحت إمكانية تجزئة تنفيذ المخطط المراد تطويره إلى مراحل، وتقديم ضمان بنكي أو إيداع مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية لهذه المرحلة، على ألّا يقل الجزء الواحد عن 25% من مساحة المخطط المراد تطويره، وبما لا يقل عن 40 ألف متر مربع، ليُودَع المبلغ في حساب الضمان المخصص للمشروع تحت إشراف “وافي”، عوضاً عن إيداع كامل مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية لكامل المشروع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج “وافي” قد أعلن في وقتٍ سابق بالتعاون مع برنامج “الأراضي البيضاء”، عن آلية جديدة لتعجيل وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يُمكّن ملّاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوماً.