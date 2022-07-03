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جديد المحليات > بالصور.. وزير “التجارة” يقف على جاهزية الأسواق ومراكز التموين وخدمات الطرق لاستقبال الحجاج في مكة
03/07/2022   8:49 م

بالصور.. وزير “التجارة” يقف على جاهزية الأسواق ومراكز التموين وخدمات الطرق لاستقبال الحجاج في مكة

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وقف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الأحد)، في العاصمة المقدسة على جاهزية الأسواق المركزية ومراكز التموين والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وتفقد القصبي أسواق الجملة للخضار والفاكهة، ومراكز بيع اللحوم والأسماك، ومراكز التموين والمخابز المركزية الكبرى للوقوف على الجاهزية الكاملة الوفرة العالية من كافة السلع والمنتجات لتلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن.

وشملت الزيارة مراكز الخدمات البترولية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للتحقق من قيامها بكافة مرافقها بتقديم أعلى درجات الخدمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وزير “التجارة” يقف على جاهزية الأسواق ومراكز التموين وخدمات الطرق لاستقبال الحجاج في مكة

جديد المحليات
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