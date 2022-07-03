أضافت لها أول قطار سياحي.. مواصفات عالمية لشبكة الخطوط الحديدية بالمملكة

تمضي الخطوط الحديدية بالمملكة قدمًا في توسيع نطاقات عملها، لتقديم أعلى مستوى من الخدمة في شتى المجالات، والتي كان أحدثها مجال السياحة، وذلك من خلال توقيع عقد لتصميم قطار العلا، الذي يعد أول قطار سياحي بالمملكة.
ويأتي قطار العلا الذي وقعت عقد تصميمه الهيئة الملكية للمحافظة مع مجموعة “سيسترا” الرائدة بمجال النقل العام، كجزء من شبكة كبيرة للقطارات في المملكة.
ونستعرض هنا شبكة الخطوط الحديدية في المملكة وأبرز المجالات التي تخدمها:
شبكة قطار الشمال
تعتبر شبكة قطار الشمال، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم سكة الشمال والجنوب، أطول الخطوط الحديدية بالعالم، حيث يبلغ طولها 2750 كم، وتستخدم نظام إدارة الحركة الأوروبي ETCS –L2”، وهو نظام إشارات واتصال فريد لضمان التشغيل التوافقي لشبكات السكك الحديدية.
ويوفر نظام إدارة الحركة بشبكة القطار موثوقية أعلى في الالتزام بالمواعيد، ويرفع من مستوى الأمن والسلامة للركاب والموظفين والبضائع.
قطار الشمال للركاب
ينطلق قطار الشمال للركاب، الذي يبلغ طوله 1250 كم، من الرياض ويتجه إلى الشمال الغربي باتجاه الحديثة قرب الحدود الأردنية، مروراً بكلٍ من المجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات.
قطار الشمال للشحن
ويمتد قطار الشمال للشحن، الذي يبلغ طوله 1550 كم، من منجم الجلاميد علي الحدود الشمالية، مروراً بالجوف وحائل، وصولاً إلى تقاطع البعيثة في محافظة القصيم، ثم يتجه من هناك نحو منشآت التجهيز والتصدير في رأس الخير بالمنطقة الشرقية على ساحل الخليج العربي.
أسطول قطار الشمال
وبشكل عام، يتكون أسطول قطارات الركاب ثنائية الاتجاه من مقطورتين و8 عربات ركاب، حيث يضم الأسطول 4 قطارات نهارية و2 ليلية، وتبلغ السعة القصوى للقطار الواحد 442 مقعداً، بما في ذلك درجتا الأعمال والاقتصادية، بالإضافة إلى مطعم بخدمات متكاملة.
وعلى مستوى القطارات الليلية، فتوفر أسرّة فندقية ومرافق ووسائل راحة عالية الجودة؛ تستوعب كحد أقصى 364 مِقعدًا وسريراً.
ومن المقرر أن تتمكن القطارات الليلية لاحقاً من نقل ما يصل إلى 20 سيارة في 4 عربات مصممة خصيصاً لهذا الغرض، حيث يتم التجهيز لإطلاق هذه الخدمة بالتزامن مع تشغيل محطة القريات.
وبخلاف قطار الركاب، تمتلك المملكة أحد أطول أساطيل الشحن في العالم، بطول يصل إلى 3 كم؛ وقدرة استيعابية تبلغ 16 ألف طن.
ويتكون أسطول الشحن من 61 قاطرة و523 عربة مخصصة لنقل معدن الفوسفات، و240 لنقل البوكسايت، و562 للكبريت المنصهر، و589 لحامض الفوسفوريك.
شبكة قطار الشرق
يبلغ الطول الإجمالي لشبكة قطار الشرق حوالي 1775 كم، وتمتد من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، ومدينة الدمام نفسها إلى العاصمة الرياض، ويمر عبر بقيق، والهفوف، وحرض، والتوضيحية والخرج.
قطار الشرق للركاب
يعد خط الركاب خطًا مزدوجًا، ويصل طوله الإجمالي إلى 733 كم، ويربط العاصمة الرياض بالدمام من خلال الأحساء وبقيق.
قطار الشرق للشحن
يبلغ طول قطار الشرق للشحن 566 كم، ويبدأ من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وينتهي في الرياض مروراً بالأحساء وبقيق والخرج وحرض والتوضيحية.
أسطول قطار الشرق
يتكون أسطول قطار الشرق من 102 قاطرة ديزل و75 عربة ركاب؛ مصنفة إلى فئة درجة الأعمال بسعة 94 مقعدًا، وفئة الدرجة الاقتصادية بسعة 194 مقعدًا لكل قطار، كما يتوفر مطعم ومكان مخصص للصلاة على متن جميع قطاراتنا في الشبكة الشرقية.
وعلى مستوى الشحن، يبلغ إجمالي مقطورات الشحن مختلفة الأحجام والأنواع 2596 مقطورة، منها 858 للتكديس المزدوج للحاويات، و948 للحاويات العادّية، و201 لنقل الإسمنت و135 لنقل الحبوب، و47 مسطحة لنقل السيارات، و46 مقطورة لنقل الصخور.
قطار الحرمين السريع
يعد قطار الحرمين الشريفين أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، حيث تبلغ سرعته 300 كم في الساعة، ويستخدم أنظمة إشارات واتصالات متطورة، كما أنه يعد مكونًا أساسيًا في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة السكك الحديدية السعودية. وفق “أخبار 24”.
ويوفر المشروع 30 قطاراً، يحوي كل واحد منها 13 عربة و417 مقعداً، ويربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة؛ ويمر عبر ثلاث محطات، تشمل جدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ
ويربط القطار بين المدينتين الرئيسيتين في المنطقة الغربية، ويلبي الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج الداخليين والخارجيين، ويخفف من الازدحام على الطرق في مكة المُكرمة والمدينة المنورة وجدة.