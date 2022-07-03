مطار الملك خالد يُعلن عن بدء التشغيل التجريبي للكاونترات الإضافية في الصالة الدولية 2

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الأحد)، عن بدء التشغيل التجريبي لـ”كاونترات” إنهاء إجراءات المسافرين في الصالة الدولية 2، متوقعاً استقبال أكثر من 85 ألف مسافر.
وأكد المطار في وقت سابق أنه يعمل على تفعيل محطات إضافية لمنصات إجراءات السفر “كاونترات”، إلى جانب تنظيم حركة المسافرين من خلال إدارة صفوف الانتظار.
وكان مطار الملك خالد قد أصدر بياناً بشأن تكدس المسافرين، أوضح من خلاله أن فترة الذروة تتطلب التأكد من عدة إجراءات لتسهيل إجراءات السفر، منها: دخول الصالة فقط للمسافرين، والتأكد من توافق الأمتعة مع الوزن المسموح به في التذكرة، وإصدار بطاقة الصعود إلكترونياً عبر موقع أو تطبيق شركة الطيران الخاصة بك قبل الوصول للمطار. وفق “أخبار 24”.