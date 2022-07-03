بأكثر من 1.5 مليار ريال.. “البحر الأحمر” توقع اتفاقية مع مجموعة “المطلق” لتطوير منتجع “جميرا البحر الأحمر”

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الجهة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، عن توقيعها اتفاقية تحالف مشترك مع شركة المطلق للاستثمار العقاري، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة المطلق (AMG).
وتهدف الاتفاقية التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ريال، إلى تطوير منتجع “جميرا البحر الأحمر” الذي يضم 159 وحدة فندقية على جزيرة “شُورى” الجزيرة الرئيسية بوجهة البحر الأحمر، التي يجري العمل فيها وفق المخطط الزمني ليكون افتتاحه في أوائل عام 2024.
وتُعدّ جزيرة “شُورى” البوابة الرئيسية للوجهة ضمن المرحلة الأولى للتطوير، والتي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعاً وفندقاً استثنائياً فاخراً ووحدات سكنية وملاعب للجولف ومرسى لليخوت والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، إن تحالف الشركتين علامة واضحة على اهتمام مجتمع وقطاع الاستثمار بوجهة البحر الأحمر وبالفرص السياحية متسعة الأفق في المملكة، كما أنه يعزز فرص الاستثمار وتقديم العديد من الفرص التجارية الواعدة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المطلق للاستثمار العقاري طارق المطلق، أن وجهة البحر الأحمر على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤيتها لافتتاح منتجعاتها وفنادقها، مشيراً إلى أنه تم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من الوجهة.
وأضاف أن شركة البحر الأحمر للتطوير تجري نقاشات مع عدة مستثمرين لبحث فرص الاستثمار في أصول وجهة البحر الأحمر التجارية التي تشمل الفنادق والمنتجعات، ومرافق الاستجمام والتسوق والترفيه، مبيناً أن وجهة أمالا والمشاريع الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً ضمن محفظة أعمال الشركة المتنامية ستجذب فرصاً إضافية ومتنوعة للمستثمرين. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا الإعلان بعد تحقيق شركة “البحر الأحمر” في مطلع هذا العام الإغلاق المالي لتمويلها الأخضر البالغ قيمته 14.120 مليار ريال مع 4 بنوك سعودية، وحازت الشركة على جائزة أفضل صفقة تمويل مشاريع للعام ضمن جوائز أسواق المال السعودية 2021 كأول تسهيل ائتماني مقيم بالريال السعودي يُمنح ضمن إطار التمويل الأخضر.
وقد منحت “البحر الأحمر” وأمالا أكثر من 1000 عقد بقيمة تزيد على 25 مليار ريال، ويجري العمل على قدمٍ وساق وفق الجدول الزمني لاستقبال الزوار في مطلع عام 2023 عند افتتاح أول مجموعة من فنادق المرحلة الأولى، التي ستكتمل بحلول عام 2024.
وتضم وجهة البحر الأحمر عند اكتمالها في عام 2030، 50 منتجعاً توفر حتى 8 آلاف غرفة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية على البر، وستشمل الوجهة أيضاً مطاراً دولياً، ومراسي فاخرة، وملاعب غولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.