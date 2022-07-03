بالصور.. منفذ “حالة عمار” يستقبل حجاج أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار اليوم (الأحد)، حجاجاً من دول أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المدنية والعسكرية لخدمة ضيوف الرحمن.
وثمّن عدد من الحجاج الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج القادمين، منوهين بما وجدوه من طيب التعامل وترحيب وتيسير في الإجراءات.
وأعرب الحاج القادم من أوزبكستان، شوبيتيك كوردون، عن سعادته لوصوله أراضي المملكة لأداء مناسك الحج لأول مرة، منوهًا بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات في الإجراءات والخدمات المقدمة لهم في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.
وأعربت الحاجة القادمة من كازاخستان، قدسيم بازيادة، عن سعادتها بالاستقبال المميز والاحتفاء بهم في مدينة الحجاج، منوهةً بتميز الخدمات وسلاسة الإجراءات. وفق “أخبار 24”.
ونوه الحاج القادم من قرغيزستان، مراد جان، بما وجده الحجاج من حسن ضيافة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بما يعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوف الرحمن.