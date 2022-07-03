من هي الشيهانة العزاز التي تم تعيينها اليوم نائباً لأمين مجلس الوزراء؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، عدداً من الأوامر الملكية، من ضمنها تعيين الشيهانة صالح العزاز نائبا لأمين مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
تعتبر السيدة الشيهانة من أبرز النساء السعوديات؛ حيث أثبتت جدارتها داخل المملكة، واختارتها مجلة “أريبيان بزنس” ضمن قائمة أكثر 50 امرأة تأثيراً في السعودية لعام 2021.
النشأة والدراسة
وُلِدت الشيهانة ونشأت في مدينة الرياض، وقد حصلت على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة درهام في بريطانيا، وقد تدربت في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية، أبرزها المعهد الدولي للتطوير الإداري في كلية الأعمال في لوزان، سويسرا، وجامعة نوتردام وجامعة بوردو في الولايات المتحدة، وجامعة بوكوني في إيطاليا، وكذلك معهد إنسياد للدراسات العليا في إدارة الأعمال في فونتينبلو، فرنسا .
عملها بصندوق الاستثمارات العامة
عملت كمدير للصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية بصندوق الاستثمارات العامة، وذلك في بداية انضمامها للصندوق في عام 2017، وقد شغلت منصبي المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في الصندوق، كما أنها عضو في اللجنة الإدارية التنفيذية للصندوق، وعدد من اللجان التنفيذية الأخرى، بالإضافة إلى رئاستها وعضويتها لبعض مجالس إدارة ولجان عدة شركات تابعة للصندوق. وفق “أخبار 24”.
أول امرأة في مجال المحاماة بالمملكة
قبل التحاقها بالصندوق عَمِلت الشيهانة في مجال المحاماة لمدة 9 أعوام في عدد من مكاتب المحاماة الدولية، ما عزّز خبرتها في المجال القانوني على نطاق واسع، وهي تعتبر أول امرأة سعودية تدخل مجال المحاماة في المملكة، وقد حصلت على رخصة المحاماة من محكمة نيويورك العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن وزارة العدل بالمملكة.
جوائز وألقاب
حصلت الشيهانة على جوائز تقديرية من العديد من المؤسسات الدولية والمحلية، واختارتها مجلة فوربس الشرق الأوسط في قائمتها لأقوى 100سيدة أعمال لعام 2020؛ ولقبت بــ”صانعة الصفقات” في عام 2016 من مجلة “فاينانس مونثلي” البريطانية، كما حصلت على جائزة الشخصية النسائية القانونية من مجلة “إنترناشيونال فاينانشيال لو ريفيو”IFLR عام 2019.