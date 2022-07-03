“الأرصاد” تعلن توقعاتها للطقس بالمشاعر المقدسة في موسم الحج

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مستويات درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام بين 42 – 44 درجة مئوية، مع نشاط في الرياح السطحية خلال أوقات النهار وقد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة وتصل سرعتها إلى 35 كيلومترا في الساعة.
وأوضح أن اتجاه الرياح بشكل عام سيكون شماليا غربيا إلى غربي، كما لم يستبعد أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية خلال الفترة من 9 – 13 ذي الحجة، ما قد يؤثر على المشاعر المقدسة برياح نشطة مثيرة للأتربة. وفق “أخبار 24”.