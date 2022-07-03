نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بينهم امرأتان.. أوامر ملكية بتعيين نواب ومساعدين لوزراء وسكرتير لولي العهد
03/07/2022   8:48 م

بينهم امرأتان.. أوامر ملكية بتعيين نواب ومساعدين لوزراء وسكرتير لولي العهد

+ = -
742

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، عدداً من الأوامر الملكية.

وفيما يلي تفاصيلها:

_ إعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

_ تعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

_ تعيين الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.

_ تعيين الأستاذة الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

_ تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله بن صالح العميل، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة. وفق “أخبار 24”.

_ تعيين الأستاذ منصور بن عبدالله بن علي بن سلمه، نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

_ تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني، مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

_ تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

_ تعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.

_ تعيين الأستاذ إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني، نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.

_ تعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح، نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

_ تعيين الأستاذ أحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن، مساعدا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة.

_ تعيين الدكتور خالد بن وليد بن فضل الظاهر، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.

بينهم امرأتان.. أوامر ملكية بتعيين نواب ومساعدين لوزراء وسكرتير لولي العهد

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217450.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.