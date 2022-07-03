بينهم امرأتان.. أوامر ملكية بتعيين نواب ومساعدين لوزراء وسكرتير لولي العهد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، عدداً من الأوامر الملكية.
وفيما يلي تفاصيلها:
_ إعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
_ تعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.
_ تعيين الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.
_ تعيين الأستاذة الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
_ تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله بن صالح العميل، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة. وفق “أخبار 24”.
_ تعيين الأستاذ منصور بن عبدالله بن علي بن سلمه، نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
_ تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني، مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
_ تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.
_ تعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.
_ تعيين الأستاذ إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني، نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.
_ تعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح، نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.
_ تعيين الأستاذ أحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن، مساعدا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة.
_ تعيين الدكتور خالد بن وليد بن فضل الظاهر، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.