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جديد المحليات > حج هذا العام قبل الأخير في فصل الصيف ويحل شتاءً في 1454هـ
03/07/2022   8:47 م

حج هذا العام قبل الأخير في فصل الصيف ويحل شتاءً في 1454هـ

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يحل موسم حج هذا العام 1443هـ في فصل الصيف ليكمل بذلك 7 سنوات من دورته صيفا التي بدأت عام 1437هـ وتنتهي في موسم حج عام 1444هـ، فيما يحل شتاءً في 1454هـ.

ووفقا لما نشر في نشرة المشاعر الصادرة عن وزارة الحج عام 1429هـ بعنوان / تصنيف سني الحج من عام 1201هـ‍ حتى عام 1500هـ ‍وفقا للفصول الأربعة، سيحل بعدها موسم الحج في فصل الربيع في العام الهجري 1445هـ ويستمر لمدة 9 سنوات أي حتى عام 1453هـ وهذا أطول عدد من السنوات التي يمتد فيها موسم الحج مقارنة مع الفصول الأخرى.

وسيأتي موسم الحج في فصل الشتاء بدءا من العام الهجري 1454هـ ويستمر 8 سنوات، إلى أن ينتهي في العام الهجري 1461هـ.وفق “أخبار 24”.

وستمتد سنوات الحج في فصل الخريف، بين عامي 1462 إلى 1469هـ، وبذلك تكون الفصول الأربعة قد أنهت دورتها على مدار 33 عاما هجرية، للدخول مجددا في موسم الحج في فصل الصيف.

حج هذا العام قبل الأخير في فصل الصيف ويحل شتاءً في 1454هـ

جديد المحليات
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