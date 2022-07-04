أرسنال يتعاقد مع البرازيلي “جيسوس”

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الإثنين تعاقده مع البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي لفترة طويلة.
وسبق لجيسوس العمل مع ميكل أرتيتا مدرب أرسنال حين كان الإسباني يعمل مدربا مساعدا لبيب جوارديولا مدرب سيتي بين 2016 و2019.
وقال أرتيتا في بيان: “السعادة لا تسعني.. قام النادي بعمل رائع بالتعاقد مع لاعب في مكانة جيسوس.. أعرف جيسوس جيدا جدا ونتابعه عن قرب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث حقق نجاحا كبيرا هنا”.
وأضاف: “نسعى للتعاقد مع لاعب في مركزه منذ فترة طويلة ونجحنا في الحصول على خدمات لاعب كلنا نحتاجه. السعادة لا تسعنا”.
وخاض جيسوس 236 مباراة وسجل 95 هدفا مع سيتي وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وبثلاثة ألقاب لكأس الرابطة وبلقب لكأس الاتحاد الإنجليزي. وفق “أخبار 24”.
ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن تقارير وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن أرسنال حصل على خدمات اللاعب الدولي البرازيلي البالغ عمره 25 عاما مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (54.54 مليون دولار).