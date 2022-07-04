كورونا في المملكة.. ارتفاع الإصابات وحالات التعافي وصفر وفيات لليوم الثاني

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا”، ونسب التعافي من المرض، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 603 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 100 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 797374 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في منحنى الحالات الحرجة حيث تم تسجيل دخول 5 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن إلى 159 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 946 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 780532 حالة.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي، ليبقى إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة في مستوى أمس البالغ 9211 حالة وفاة.