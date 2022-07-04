بالفيديو.. “التجارة” تقف على جاهزية مصانع المياه في مكة المكرمة للتأكد من وفرة الإنتاج للحجاج

تواصل وزارة التجارة من خلال فرقها الرقابية جهودها في الإشراف على مصانع المياه في منطقة مكة المكرمة؛ للتأكد من وفرة الإنتاج والمخزون لحجاج بيت الله الحرام.
وقامت الوزارة، في وقت سابق، بجولة تفقدت من خلالها وفرة المنتجات والإمدادات الغذائية بالأسواق، والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بالتزامن مع موسم الحج.
يُشار إلى أن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، تفقد أسواق الجملة للخضار والفاكهة، ومراكز بيع اللحوم والأسماك، ومراكز التموين والمخابز المركزية الكبرى، أمس (الأحد)؛ للوقوف على الجاهزية الكاملة ووفرة كافة السلع والمنتجات لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن.
فرقنا الرقابية تقف على مصانع المياه في منطقة مكة المكرمة للتأكد من وفرة الإنتاج والمخزون؛ لحجاج بيت الله الحرام.#التجارة_في_الحج 🇸🇦#بسلام_آمنين pic.twitter.com/sbvfA7ljBw
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 4, 2022
وفق “أخبار 24”.