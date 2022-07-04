“الأمن العام” يستعرض خططه استعدادًا لموسم الحج

استعرض مدير قوات الأمن العام وقائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي، استعدادات القوات لموسم الحج 1443، والخطط الموضوعة لتحقيق حج آمن.
وأكد البسامي، خلال مؤتمر صحفي لقوات أمن الحج، أنه تم اعتماد خطتين أمنيتين هذا العام من قبل وزارة الداخلية، تشمل خطة حفظ النظام والخطة العامة لمهام ومسؤولية الأمن العام، معلناً جاهزية جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لخدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف أن الخطة العامة لمهام ومسؤولية الأمن العام تضمنت الاستعداد لمواجهة أي أعمال تستهدف الإخلال بالأمن أو النظام، ومنع كافة الأعمال المؤثرة على ضيوف الرحمن، وتكثيف التواجد الأمني؛ من أجل سرعة رصد الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة حيالها، فضلاً عن اتخاذ التدابير الوقائية لمنع الجريمة والنشل أو أي تصرفات من شأنها التأثير على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضاً تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة للحجاج من خلال دقة التفويج، سواء داخل المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة، أو المنطقة المركزية، والعمل على توازن حركة المرور في مداخل مكة والمشاعر المقدسة، ومراكز الضبط الأمني، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني في هذه المراكز لمنع المخالفين والمتسللين أو ناقلي الحجاج غير النظاميين، وتنظيم حركة المرور لضمان انسيابيتها، وصرف تصاريح المركبات للدخول للمشاعر المقدسة.
وناشد البسامي ضيوف الرحمن التقيد بالتفويج في رمي الجمرات، وطواف الإفاضة أو الوداع، مؤكداً أن هناك عقوبة مقررة ضد كل من يحاول الدخول عبر مراكز الضبط إلى مكة، أو المشاعر المقدسة دون تصريح نظامي بمقدار 10 آلاف ريال.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تم فرض طوق أمني على جميع المشاعر المقدسة، وتم ضبط 63 حملة وهمية على مستوى المملكة، كما تم ضبط 288 مواطناً ومقيماً مخالفاً لأنظمة الحج، وضبط 8 ناقلين غير نظاميين للحجاج، و2062 شخصاً مخالفاً لأنظمة الإقامة، وكانوا يخططون لأداء مناسك الحج بشكل غير نظامي، بالإضافة إلى إعادة ما يقارب 99.8 ألف شخص مقيم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لدخول مكة، وإعادة 69.7 ألف سيارة مخالفة تنقل عاملين وحجاجاً غير مصرح لهم.
قائد قوات أمن الحج : سمو وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن الحج.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/12ezAk6zrd
— واس العام (@SPAregions) July 4, 2022
قائد قوات أمن الحج : تم ضبط 63 حملة وهمية مخالفة خلال الأيام الماضية.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/DY7ffMMFMv
— واس العام (@SPAregions) July 4, 2022
قوات أمن الحج تعلن الجاهزية التامة للحفاظ على أمن وسلامة #ضيوف_الرحمن.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/MlknQk2UNL
— واس العام (@SPAregions) July 4, 2022
قائد قوات الجوازات بالحج: هناك تنسيق مع وزارة الحج والعمرة والطيران المدني لتفويج الحجاج إلى بلدانهم.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/oTMN4pfXXA
— واس العام (@SPAregions) July 4, 2022