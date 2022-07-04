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جديد المحليات > صدور توجيه سامٍ بتسليم كسوة الكعبة 10 ذي الحجة واستبدالها غرة محرم
04/07/2022   5:53 م

صدور توجيه سامٍ بتسليم كسوة الكعبة 10 ذي الحجة واستبدالها غرة محرم

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، صدور التوجيه السامي الكريم بأن يكون تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام في يوم عيد الأضحى المبارك الموافق 10 من شهر ذي الحجة للعام 1443هـ، وأن يكون موعد استبدالها غرة محرم من عام 1444هـ.

وأكد أن القيادة الرشيدة سباقة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وقد أولت الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها وصيانة كسوتها وإحلال كسوة جديدة لها كل عام؛ لما لها من قدسية عظيمة لدى عموم المسلمين.

ودعا الشيخ السديس المولى جل شأنه أن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. وفق “أخبار 24”.

صدور توجيه سامٍ بتسليم كسوة الكعبة 10 ذي الحجة واستبدالها غرة محرم

جديد المحليات
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