ليس في المملكة فقط.. ارتفاع أسعار الأضاحي يعمّ الدول العربية جراء تداعيات الحرب الأوكرانية

ارتفعت أسعار الأضاحي هذا العام في جميع الدول العربية على حد سواء، بنسب تخطت في بعض الأسواق حاجز الـ 50% ، الأمر الذي أدى إلى تراجع أعداد المضحين، بالمقارنة بالموسم الماضي، وخاصة بعد تأثر معظم دخول المواطنين في الدول العربية جراء ارتفاعات الأسعار في كافة البورصات العالمية.
واتفق المعنيين بتجارة المواشي على أن أسباب هذه الارتفاعات ، لها علاقة مباشرة بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتى انعكست على أسعار الحبوب بشكل عام ومنها الحبوب التى تُصنع منها الأعلاف، بخلاف ارتفاع أسعار النقل.
نستعرض قوائم الأسعار في بعض الدول العربية..
المغرب
بالرغم من وجود وفرة في المعروض من المواشي إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل ملموس، وهو ما أدى إلى العزوف عن الشراء، إذ سجل سعر الكبش الجيد، نحو 700 دولار، فيما جاءت الأضاحي متوسطة الجودة ، ما بين 500 إلى 600 دولار.
مصر
ارتفعت أسعار لحوم الأضاحي هذا العام بنسب تجاوزت 30 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ ارتفع سعر اللحم البقري من 60 جنيهًا للكيلو القائم إلى 78 جنيهًا، والجاموسي من 54 جنيهًا إلى 68 جنيهًا، والضاني من 60 إلى 85 جنيهًا، مع تراجع ملحوظ في نسبة المعروض بالمقارنة بالموسم الماضي.
الأردن
وصل سعر الأغنام المستوردة 150 دينارا للرأس الواحدة بوزن 40 كغم، فيما تراوحت الخراف البلدية ما بين 190 – 200 دينار بوزن 40 كغم ، كما بلغت أسعار العجول المستوردة بوزن 800-900 كغم ما بين 2000-2200 دينار والبلدية بوزن 800-900 كغم ما بين 2200-2400 دينار .
الجزائر
سجلت أسعار “النعاج ” ما بين 250 دولارا، إلى 310 دولارات، فيما وصلت سعر الكباش الجيدة إلى نحو 823 دولارًا.
سوريا
تراوحت أسعار الأبقار ما بين 700 و900 دولار، بحسب وزنها، ووصل سعر الخروف الصالح للأضحية 400 دولار، في وقت تراجع فيه المعروض نتيجة تراجع قطعان الثروة الحيوانية بنسب تجاوزت 40% بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم قدرة المربين على تحمل تكاليف التربية.
ليبيا
واصلت أسعار الأضاحي ارتفاعها مسجلة ما بين 800 إلى 1200 دينار، ما أدى إلى تراجع وعزف العديد من المواطنين عن الشراء والاشتراك في الأضاحي ، بخلاف الأوضاع المعيشية الصعبة الذي يعانيها غالبية الليبيون .
السودان
يبدأ سعر الخروف من 50 ألف وحتى 150 ألف جنيه سوداني للخروف زنة 25 كيلو جرامًا فما فوق، وهو ما يفوق قدرة معظم الأسر السودانية على شراء الأضاحي، الأمر الذي انعكس على زيادة المعروض مقابل الطلب في أسواق الخرطوم.وفق “أخبار 24”.
اليمن
وصل سعر الثور الواحد إلى أكثر من مليوني ريال، فيما بلغت أسعار الأغنام والماعز نحو 200 ألف ريال، وجاءت تلك الارتفاعات القياسية نتيجة قلة المعروض بعد بيع غالبية المربين لقطعانهم خلال الأشهر الماضية ، جراء موجة الجفاف وانعدام الأمطار.
الكويت
تراوح سعر خروف الأضحية من 120 إلى 160 دينارًا وفقًا لوزن وحجم الأضحية، وتراوحت أسعار الأغنام السعودية ما بين 120 دينارا إلى 145 دينارا والأردنية من 96 إلى 105 دنانير.
الإمارات
وصلت أسعار الأغنام الصومالية إلى 650 درهمًا، والأسترالية 800 درهم والهندية 2500 درهم، والعجل الباكستاني 12 ألف درهم، والصومالي نحو 6500 درهم.
قطر
سجل سعر الخروف المستورد وكذلك المحلي بوزن 40 كلغ نحو 900 ريال قطري، فيما تراوحت أسعار الأضاحي بشكل عام ما بين
1100 و1400 ريال قطري.
سلطنة عمان
تراوح سعر الأضحية من الأغنام والماعز من 120 إلى 160 ريالاً عمانياً، والأبقار ما بين 1500 و2500 ريال عماني، الإبل ما بين 5000 و10000 ريال عماني.
المملكة
تتفاوت أسعار الأضاحي بحسب أنواعها وأحجامها (النجدي والنعيمي والحري والسواكني)، والتي تبدأ كمتوسط سعر من 800 حتى 2200 ريال.
وجاءت أسعار الأضاحي متفاوتة من منطقة لأخرى، ففي المنطقة الوسطى تصدر النجدي بسعر ألفي ريال، يليه النعيمي بـ1.7 ألف ريال، والحري 1.5 ألف ريال، والسواكني 1.2 ألف ريال، وفي المنطقة الشرقية وصل سعر النعيمي إلى 1.7 ألف ريال والنجدي 1.4 ألف ريال والحري 1.3 ألف ريال والسواكني 900 ريال.
وفي المنطقة الشمالية وصل سعر النجدي إلى 2.2 ألف ريال والنعيمي 1.6 ألف ريال، بينما وصل سعر الحري 1.8 ألف ريال، وفي الجنوب وصل سعر النجدي إلى 1.6 ألف ريال، والنعيمي 1.8 ألف ريال والحري 1.1 ألف ريال، والسواكني 800 ريال.