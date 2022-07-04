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جديد المحليات > “الموارد البشرية”: صرف المعاش الإضافي يشمل مستفيدي الضمان السابق والمطور وإيداع المبالغ خلال الساعات المقبلة
04/07/2022   10:35 م

“الموارد البشرية”: صرف المعاش الإضافي يشمل مستفيدي الضمان السابق والمطور وإيداع المبالغ خلال الساعات المقبلة

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف ملياري ريال معاشاً إضافياً لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور.

وكشف، اليوم (الإثنين)، أنه سيتم إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.

وكان قد صدر اليوم أمر ملكي بالموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار عالمياً.وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: صرف المعاش الإضافي يشمل مستفيدي الضمان السابق والمطور وإيداع المبالغ خلال الساعات المقبلة

جديد المحليات
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