نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “حساب المواطن” يعلن بدء التسجيل وإيداع الدفعة الـ56 يوم الأربعاء المقبل
04/07/2022   10:35 م

“حساب المواطن” يعلن بدء التسجيل وإيداع الدفعة الـ56 يوم الأربعاء المقبل

+ = -
1132

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الإثنين)، عن إعادة فتح باب التسجيل، وبدء تطبيق التعديلات الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء المقبل، مبينًا أن مبلغ الدفعة سيشمل الدعم الإضافي.

وكشف البرنامج أن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل.

وجاء القرار بعد أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين تضمن إعادة السماح بالتسجيل في البرنامج وتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

يذكر أن برنامج حساب المواطن كان قد علق استقبال الطلبات الجديدة للمتقدمين في أبريل 2020 مع استثناء إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

"حساب المواطن" يعلن بدء التسجيل وإيداع الدفعة الـ56 يوم الأربعاء المقبل

وفق “أخبار 24”.

“حساب المواطن” يعلن بدء التسجيل وإيداع الدفعة الـ56 يوم الأربعاء المقبل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217618.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.