“حساب المواطن” يعلن بدء التسجيل وإيداع الدفعة الـ56 يوم الأربعاء المقبل

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الإثنين)، عن إعادة فتح باب التسجيل، وبدء تطبيق التعديلات الجديدة.
وأشار إلى أنه سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء المقبل، مبينًا أن مبلغ الدفعة سيشمل الدعم الإضافي.
وكشف البرنامج أن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل.
وجاء القرار بعد أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين تضمن إعادة السماح بالتسجيل في البرنامج وتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.
يذكر أن برنامج حساب المواطن كان قد علق استقبال الطلبات الجديدة للمتقدمين في أبريل 2020 مع استثناء إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
وفق “أخبار 24”.