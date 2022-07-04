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جديد المحليات > بالصور.. أمانة جدة تفتتح التقاطعات السطحية على نفق تقاطع طريق التحلية
04/07/2022   10:34 م

بالصور.. أمانة جدة تفتتح التقاطعات السطحية على نفق تقاطع طريق التحلية

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أعلنت أمانة محافظة جدة، عن اكتمال أعمال التقاطعات السطحية لمشروع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” مع طريق المدينة المنورة، من خدمات تكميلية ومرافق.

وأوضحت، اليوم (الاثنين)، أن الأعمال تضمنت تنسيق الموقع، وتحرير الحركة المرورية للمركبات على التقاطعات وطرق الخدمة.

وأشارت إلى أنها اشتملت كذلك على تنفيذ تقاطعات مسارات الخدمة، والتي تسهم في توجيه الحركة المرورية وتحد من ارتداد المركبات؛ وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتقليل الكثافة المرورية للطرق بالمنطقة المحيطة.

وكشفت بأن مشروع النفق نُفذ بطول 650م متضمناً مسارين في كل اتجاه، ويسهم في استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، ويقلل مراحل الإشارة إلى مرحلتين.

أمانة جدة تفتتح التقاطعات السطحية على نفق تقاطع طريق التحلية

أمانة جدة تفتتح التقاطعات السطحية على نفق تقاطع طريق التحلية

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أمانة جدة تفتتح التقاطعات السطحية على نفق تقاطع طريق التحلية

جديد المحليات
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