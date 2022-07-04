 "المرور" يوفر 6 خرائط تفاعلية لمساعدة الحجاج في معرفة الطرق والاتجاهات

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن 6 خرائط تفاعلية لمساعدة الحجاج في معرفة الطرق والاتجاهات؛ وذلك ضمن الخطة المرورية المتكاملة للمساهمة بإتمام الحج بكل يسر.
وأوضحت أن الخرائط هي: خريطة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخريطة مكة المكرمة، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، وخريطة منى، وخريطة مزدلفة، وخريطة عرفات.
وأشارت إلى أن الخرائط تتضمن معلومات تفصيلية عن الحركة المرورية، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام فيما يخصهما. وفق “أخبار 24”.
وكشفت أن ملف الخرائط يحتوي على تعليمات حول طريقة استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية كالبحث، والطباعة، والتجول ضمن الخريطة، كما يحتوي الجزء على قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الخرائط من خلال الرابط، أو تحميل التطبيق.
في إطار تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة وتوفير أعلى سبل الراحة لهم؛ #المرور_السعودي يوفر الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج 1443 هـ
وللاستفادة من الخرائط يمكن زيارة الرابط:https://t.co/ip9kQ662V8#بسلام_آمنين pic.twitter.com/k6If9XavbF
— المرور السعودي (@eMoroor) July 4, 2022