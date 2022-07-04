نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المرور” يوفر 6 خرائط تفاعلية لمساعدة الحجاج في معرفة الطرق والاتجاهات
04/07/2022   10:34 م

“المرور” يوفر 6 خرائط تفاعلية لمساعدة الحجاج في معرفة الطرق والاتجاهات

+ = -
729

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن 6 خرائط تفاعلية لمساعدة الحجاج في معرفة الطرق والاتجاهات؛ وذلك ضمن الخطة المرورية المتكاملة للمساهمة بإتمام الحج بكل يسر.

وأوضحت أن الخرائط هي: خريطة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخريطة مكة المكرمة، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، وخريطة منى، وخريطة مزدلفة، وخريطة عرفات.

وأشارت إلى أن الخرائط تتضمن معلومات تفصيلية عن الحركة المرورية، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام فيما يخصهما. وفق “أخبار 24”.

وكشفت أن ملف الخرائط يحتوي على تعليمات حول طريقة استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية كالبحث، والطباعة، والتجول ضمن الخريطة، كما يحتوي الجزء على قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الخرائط من خلال الرابط، أو تحميل التطبيق.

"المرور" يوفر 6 خرائط تفاعلية لمساعدة الحجاج في معرفة الطرق والاتجاهات

 "المرور" يوفر 6 خرائط تفاعلية لمساعدة الحجاج في معرفة الطرق والاتجاهات

"المرور" يوفر 6 خرائط تفاعلية لمساعدة الحجاج في معرفة الطرق والاتجاهات

“المرور” يوفر 6 خرائط تفاعلية لمساعدة الحجاج في معرفة الطرق والاتجاهات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217622.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.