رسميًا.. الاتحاد يعلن رحيل المدرب الروماني كوزمين كونترا

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الإثنين، نهاية مسيرة الروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق الأول لكرة القدم مع النادي.
وقاد كوزمين كونترا فريق الاتحاد لاحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد الهلال الذي توج باللقب.
وبدا الاتحاد الموسم الماضي تحت قيادة المدرب البرازيلي فاببيو كاريلي، ورحل عن الفريق في 22 أغسطس من العام الماضي.
وقررت إدارة الاتحاد البرازيلي إقالة كاريلي والتعاقد مع الروماني كوزمين كونترا في أغسطس 2021 وأكمل المشوار حتى نهاية الدوري، لكنه خسره في الجولة الأخيرة لصالح الهلال. وفق “أخبار 24”.
قاد كونترا فريق الاتحاد خلال 29 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الفوز خلال 19 مواجهة وتعادل الفريق في 5 مباريات وخسر مثلها.