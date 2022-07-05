“الموارد البشرية” توضح سبب سحب طلب التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سبب سحب طلب عدم إضافة الزوج أو الزوجة في الطلب الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.
وبيّنت الوزارة، أن السبب يتعلق بعدم إضافة كل البيانات المطلوبة، داعيةً إلى إعادة التسجيل مع إضافة كامل أفراد الأسرة والإفصاح عن جميع البيانات المطلوبة للتقديم من جديد.
وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة قد نوه إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف ملياري ريال معاشاً إضافياً لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور. وفق “أخبار 24”.