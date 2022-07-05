تزامنًا مع زيادة توافد الحجاج.. تدشين 5 مواقع إضافية لإجابة السائلين بالمسجد الحرام

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، استحداث 5 مواقع لإجابة السائلين؛ بهدف خدمة أكبر عدد من الزوّار والحجاج، تزامنًا مع زيادة توافد حجاج بيت الله الحرام.
وبيّن مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين سلطان بن سعد البقمي، أن المواقع الجديدة تتضمن موقعين في الساحات الخارجية من المسجد الحرام و3 داخل المسجد الحرام ومن بينها موقع بالطابق الثاني من توسعة الملك فهد، ليصبح عدد مواقع إجابة السائلين 15 موقعًا داخل المسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه يوجد 23 كابينة هاتف موزعة على الأروقة وفي المداخل الرئيسية والمسعى، بالإضافة إلى 7 مواقع للرد على السائلين هاتفياً، لافتًا إلى أن برنامج “إجابة السائلين” يقوم عليه 100 من أصحاب الفضيلة المشاركين، وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.