“سكني”: يتم تحمل الفوائد المترتبة على مبلغ 500 ألف بنسبة معينة لتقديمها كدعم شهري

أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن التمويل السكني المدعوم ينفذ بالتعاون مع الجهات المشاركة، ويُعطى للمستفيد المستحق بعد حصوله على تمويل عقاري.
وبيّن البرنامج أنه يتم تحمل الفوائد المترتبة على مبلغ 500 ألف ريال بنسبة معينة، لتقديمها كدعم شهري يتم إيداعه في حساب المستفيد طيلة فترة رحلة التملك.
وأشار إلى أنه بهدف تنويع خيارات الدعم السكني للمستفيدين، تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد من أحد الحلول الاختيارية، أو الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم، حيث تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال يقدم بالشراكة مع الجهات التمويلية. وفق “أخبار 24”.