تفويج أكثر من 45 ألف حاج عبر 1158 حافلة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

قامت الأجهزة التابعة لوزارة الحج والعمرة، اليوم (الاثنين)، بتفويج أكثر من 45 ألف حاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وذلك بإشراف مباشر من أمير المدينة الأمير فيصل بن سلمان.
وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، أنه تم نقل الحجاج عبر 1158 حافلة، مُشيراً إلى أن مهام وكالة الوزارة، شملت الإشراف على إجراءات استقبال ومغادرة الحجاج، وكذلك عمليات تسكينهم ومغادرتهم ميدانياً، وإرشاد التائهين وتقديم الخدمات للمرضى والمتوفين والمفقودين. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الأدلاء حاتم بالي، بأن هذا اليوم شهد أعلى ذروة لتفويج الحجاج إلى مكة المكرمة وسط تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أنه تم تسخير كافة الطاقات البشرية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم.