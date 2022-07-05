مطار الرياض يعلن عن إجراءات جديدة للتسهيل على المسافرين

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس (الاثنين)، عن إجراءات جديدة للتسهيل على المسافرين عبر الصالة الدولية 2.
وأشار إلى أنه يمكن للمسافرين تسجيل إجراءات الدخول عبر الكاونترات الرئيسية، أو من خلال الكاونترات الجديدة في الطابق السفلي “حسب الرحلة”.
وكان مطار الملك خالد قد أصدر بياناً بشأن تكدس المسافرين، أوضح من خلاله أن فترة الذروة تتطلب التأكد من عدة إجراءات لتسهيل إجراءات السفر، منها: دخول الصالة فقط للمسافرين، والتأكد من توافق الأمتعة مع الوزن المسموح به في التذكرة، وإصدار بطاقة الصعود إلكترونياً عبر موقع أو تطبيق شركة الطيران الخاصة بك قبل الوصول للمطار. وفق “أخبار 24”.