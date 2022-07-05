بالصور.. رئيس هيئة الطيران المدني يقف على جاهزية مطار عبدالعزيز الدولي بجدة

تفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وذلك في إطار متابعة سير العمل، والوقوف على جاهزيته التامة لتنفيذ خطط مرحلتي الوصول والمغادرة لضيوف الرحمن عبر صالات المطار.
وتضمنت الزيارة مركز إدارة الأزمات بالمطار، ومركز عمليات شركة الخدمات الأرضية (SGS)، ومركز عمليات سال، وكذلك مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار للوقوف على الأعمال التشغيلية داخل الصالات.
والتقى الدعيلج خلال الزيارة مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس إبراهيم العمر، إلى جانب زيارة الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران للاطلاع على الإمكانات والقدرات الوطنية التي تتميز بها الشركة.
ودشن الدعيلج، الحافلات الكهربائية التابعة لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند (ساس)، التي تعد صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل لنقل المسافرين، حيث تحتوي الحافلة من الداخل على 3 شاشات عرض داخل كابينة الركاب و4 شاشات عرض مراقبة للسائق توضح جميع تفاصيل الرحلة. وفق “أخبار 24”.
وتتسع الحافلة لقرابة 110 ركاب، كما أن كل حافلة مزودة بـ 14 كاميرا محيطية وداخلية لتسجيل وتوثيق جميع المعلومات والوقائع داخلها، فيما تخضع الحافلات لأعلى المعايير للتأكد من سلامة وأمان الركاب بالمطارات علاوة على نظام تكييف للهواء متطور وعالي الكفاءة، ومنطقة مخصصة لذوي الإعاقة تمنحهم خاصية التنقل الذاتي الآمن.