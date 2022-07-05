عزا أصحاب محلات إطارات السيارات، حالة الرواج التي تشهدها هذه التجارة، إلى دخول فصل الصيف وبدء الإجازة الصيفية التي تشهد إقبالاً على السفر بشكل عام، مؤكدين أن أسعار الإطارات ارتفعت بنسبة وصلت 30.%
وأوضح صاحب محل إطارات في حديثه لـ “أخبار 24″، أنه يوجد تلاعب واضح في هذه الصناعة، سواء من ناحية تواريخ الإطارات أو تجديدها، حيث إن بعض الإطارات يمر على تاريخ انتهاء صلاحيتها من عامين إلى 4 أعوام، وتُباع بتاريخ جديد، ناصحاً المستهلكين بالذهاب إلى الوكيل والتأكد من جودة الإطارات.
وأضاف أن البعض يقوم بإعداد الإطار المستعمل لإعادة بيعه مجدداً، مشيراً إلى أن السعر أهم ما يشغل بال المستهلك؛ وهو ما يدفعه للبحث عن فرق بسيط في الأسعار؛ ومن ثم شراء إطارات تمت إعادة تجديدها وبيعها على أنها جديدة.
وعلى مستوى الأسعار، أكد أن هناك ارتفاعاً في أسعار الإطارات يتراوح من 10 – 15% في عدد من المحلات، كما أن هناك بعض المحلات تصل نسبة الارتفاع بها إلى 30%؛ وذلك حال كان المحل الوحيد في الشارع أو الحي.
محلات إطارات #السيارات تستغل الإقبال وترفع الأسعار 30%.. وتاجر يوضح أبرز وسائل الغش https://t.co/geIpycjpld pic.twitter.com/hui6W8hZ8m
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 4, 2022