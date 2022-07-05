رغم موجة التضخم.. القطاع الخاص غير النفطي يحقق أسرع وتيرة للنمو منذ عدة أشهر

حقق القطاع الخاص السعودي غير النفطي نموا في شهر يونيو الماضي رغم التضخم الكبير بسبب تحديات الإمدادات العالمية.
وأظهر مسح نشر اليوم (الثلاثاء) وفقا لـ”رويترز” أن القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة نما في يونيو بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر الماضي مع استمرار الزيادة القوية في الطلب رغم بلوغ التضخم أعلى مستوى له في نحو عامين.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في المملكة، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 57.0 في يونيو من 55.7 في مايو وأبريل، ليتجاوز متوسط السلسلة منذ 2008 البالغ 56.8. وفق “أخبار 24”.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.8 في يونيو من 59.3 في مايو، ليتجاوز أيضا متوسط السلسلة البالغ 61.4.