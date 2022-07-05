انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر كأس العالم 2022.. ورسالة إلى جماهير “الأخضر”

انطلقت اليوم الثلاثاء، مبيعات تذاكر كأس العالم بقطر 2022، وفق أسبقية الشراء، حتى 16 أغسطس المقبل، وسط ترقب الكثير من الجماهير لشراء تذاكر المباريات.
ووجه حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة إلى جماهير الأخضر، قائلا: “بدأت مرحلة جديدة من بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2022، بنظام (من يأتي أولًا، يُخدَم أولًا = البيع المباشر دون حجز).. ساند الأخضر، واحجز تذاكر مبارياتنا في المونديال”.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح ما تبقى من تذاكر مونديال قطر 2022 للبيع المباشر اليوم، مؤكداً في وقت سابق بيع 1.8 مليون تذكرة قبل أشهر من انطلاق البطولة. وفق “أخبار 24”.
وتأهل المنتخب الوطني السعودي إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، ويأتي في المجموعة الثالثة في البطولة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.
بدأت مرحلة جديدة من بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2022، بنظام (من يأتي أولًا، يُخدَم أولًا = البيع المباشر دون حجز).
🇸🇦 ساند الأخضر، واحجز تذاكر مبارياتنا في المونديال 🤩
🔗- https://t.co/jXjlzq5Kz6 pic.twitter.com/drHl4hzzYq
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) July 5, 2022