رامون دياز يكشف عن أسباب الفوز بدوري المحترفين

كشف المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن أسباب الفوز بلقب دوري المحترفين رغم المنافسة الصعبة مع الاتحاد.
وقال دياز في تصريحات للحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر”: ” واجهتنا صعوبات في هذه المسابقة أولها عدد المباريات التي كنا بصدد خوضها بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام ولذلك يجب عليك أن تلعب وتبحث عن الانتصار ويجب ألا ترتكب أخطاء كونك ترغب في تحقيق الدوري”.
وأضاف: “كنا مطالبين بالفوز في سلسلة المباريات باستمرار حتى نستطيع أن نبقى في المنافسة على اللقب، وبكل أمانة الفريق كان بمستوى التحدي والتنافس بعقلية وإصرار عالي ومستوى احترافي رفيع، وبذلك استطعنا توحيد صفوفنا جميعًا، لنخوض التحدي وننافس على اللقب سويًا”. وفق “أخبار 24”.
وجددت إدارة الهلال عقد رامون دياز لمدة عام إضافي، إثر قيادته الفريق للاحتفاظ بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.