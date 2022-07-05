سجلت النقابة العامة للسيارات نجاح التجربة الميدانية للنقل الترددي لحج هذا العام، بإطلاق 100 حافلة من مراكز تجمع الحافلات.
وذكرت النقابة أنه تم رصد دورتين لكل حافلة من جميع الجهات المشاركة لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات، فضلا عن جدولة انطلاق القوافل لقياس زمن دورة الحافلة حسب خطة السير، وتوفير فرق من الموجهين للحافلات في جميع المسارات والمفارق.
وأضافت أنه تم توفير فرق متكاملة من إدارة التشغيل للإشراف على حركة الباصات لتقييم التجربة الميدانية على أرض الواقع تأهبا لتحقيق تجربة نقل فريدة من نوعها لخدمة الحجاج. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن شركات مطوفي الحجاج ساهمت في نجاح هذه التجربة، وتم الوصول للهدف المرجو منها من جميع الجهات والاستفادة من الخبرات الكبيرة المشاركة في النقل الترددي.