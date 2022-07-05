خطط وترحيب واستحداث خدمات .. ملامح أول حج موسع بعد عامين من جائحة كورونا

تستقبل المملكة في موسم حج هذا العام أكبر عدد من الحجاج منذ تفشي جائحة كورونا الذي أدى إلى اقتصار الحج خلال العامين الماضيين على حجاج الداخل فقط.
واتسم موسم حج هذا العام بخطط أمنية واستعدادات مبكرة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج، فضلا عن استحداث خدمات لهم.
زيادة أعداد الحجاج
تستقبل المملكة في موسم حج هذا العام مليون حاج، منهم 150 ألف حاج من الداخل، واعتمدت وزارة الحج والعمرة في اختيار المرشحين للحج على القرعة الإلكترونية وفقا لعدة ضوابط تضمن عدالة الاختيار والترشيح دون تدخل بشري.
وكانت المملكة في 2019 تستقبل أكثر من مليوني حاج، إلا أن هذا العدد تقلص في عام 2020 بسبب الجائحة إلى 10 آلاف حاج، وبعدها تم رفع هذا العدد إلى 60 ألف حاج من المحصنين ضد الفيروس، وجرى اختيارهم بواسطة القُرعة، وساهم رفع الإجراءات الاحترازية في رفع هذا العدد لمليون حاج لهذا العام.
خطط أمنية لسلامة الحجاج
اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبد العزيز بن سعود خطتين أمنيتين لهذا العام، إحداهما خطة حفظ النظام، أما الأخرى فهي الخطة العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام بالحج.
واستهدفت هذه الخطط منع أي أعمال ثؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ومكافحة النشل، ومكافحة الجريمة، وتكثيف الوجود الأمني في مراكز الضبط الأمني على مداخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة المركبات والمشاة وضمان إدارة التقاطعات والطرق الرئيسية وإدارة تشغيل حجز السيارات واستخدام حافلات النقل العام وصرف تصاريح المركبات للدخول للمشاعر المقدسة.
استعدادات مسبقة
انطلقت مختلف الجهات المرتبطة بموسم الحج في تحضير التجهيزات اللازمة لخدمة الحجاج منذ وقت مبكر، وبدأت الوزارة في تخصيص طواقم من منسوبيها لاتخاذ ما يلزم لاستقبال الحجاج وضمان راحتهم، وذلك اعتبارا من وزارة الحج والعمرة، مرورا بباقي الوزارات الأخرى المعنية بالحج بالصحة، وهيئة الطيران المدني ووزارة الداخلية، وخلافه، وساهم رفع الإجراءات الاحترازية في تيسير الكثير من الإجراءات في رحلة الحاج القادم إلى المملكة.
خدمات جديدة ومستحدثة
حرصت بعض الجهات الحكومية على تقديم خدمات مخصصة للحجاج، ومن أمثلة ذلك استحداث نيابة جديدة باسم “نيابة أعمال الحج”، ويتبعها 20 نيابة متخصصة تعمل على مدار الساعة في المشاعر المقدسة، تباشر كافة الاختصاصات القضائية النيابية.
وأطلقت وزارة الصحة خدمات “السكتة الدماغية الافتراضية” بمستشفى صحة الافتراضي، لتنضم هذه الخدمة لقائمة خدمات أخرى تستهدف تسهيل وصول الخدمات الطبية التخصصية للحجاج. وفق “أخبار 24”.
حفاوة الاستقبال
استقبلت منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية أفواج الحجاج من مختلف البلدان على مستوى العالم، بحفاوة شديدة بالزهور والملصقات التوعوية، فضلا عن توفير كوادر بشرية لإرشاد الحجاج ومساعدة من يحتاج المساعدة منهم، وامتدت العناية بالحجاج في المدن المستقبلة للحجاج، ومنها مدينة الحجاج بأبو عجرم، في حين تجسدت دموع الفرح على وجوه الحجاج الذين عبروا عن فرحة القدوم بعد اشتياق دام لسنوات.
استعدادات إعلامية مواكبة وترجمات لخطبة عرفة
كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة لاستهداف ١٥٠مليون مستفيد بـ 14 لغة، وهي الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والأردية، والفارسية، والروسية، والصينية، والبنغالية، والتركية، والهوساوية.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون من إحدى الجهات التي واكبت الاستعداد لموسم الحج، وأعلنت قبل عدة أيام عرض سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان “حجة الرسول” صلى الله عليه وسلم، وبرامج تلفزيونية وإذاعية تواكب موسم الحج لهذا العام.